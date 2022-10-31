Россия уничтожает Черное море: в Минэкологии рассказали об экопреступлениях РФ
Россия за месяцы войны нанесла значительный ущерб экологии Украины, в частности, Черному морю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Руслана Стрельца, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Как рассказал в телемарафоне глава Минэкологии, об экологической катастрофе говорить пока нельзя на языке цифр из-за невозможности сделать какие-то подсчеты.
Но сегодня зафиксировано существенное негативное влияние на состояние Черного моря.
"Мы знаем, что в Черном море погибло большое количество дельфинов… За восемь месяцев задокументировали около 700 случаев смерти дельфинов", - сказал он, и добавил, что по неофициальным данным количество погибших дельфинов может достигать нескольких тысяч.
По словам Стрельца, есть еще вещи, которые мы не можем пока рассчитать. Это и влияние нефтепродуктов и затонувшие корабли. Это то, что было на этих кораблях и сейчас на дне Черного моря.
Министр добавил, что на дельфинов сильно влияют сонары, используемые кораблями РФ.
Ранее мы писали, что Россия держит в Черном два корабля с "Калибрами".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.