Заврались? В Грозном и Росавиации путаются в версиях относительно катастрофы Azerbaijan Airlines

По словам Шахгириева, Embraer 190AR, который летел рейсом Баку - Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines, изменил курс из-за грозы еще до начала "атаки беспилотников".

"Этот самолет ушел от нас еще до введения плана "Ковер". Самолет вошел в зону нашего аэропорта и трижды заходил на посадку, однако приземлиться не смог из-за плохих погодных условий - из-за тумана и низкой облачности не смог сесть. Командир воздушного судна сам принял решение уйти на запасной аэродром. Сообщил нашим диспетчерам, что идет на Баку. Затем изменил решение и отправился на Актау", - рассказал директор аэропорта.

В том же числе он добавил, что командир самолета, во время пребывания в зоне ответственности аэропорта Грозный, не передавал никакой информации о технических неисправностях или проблемах на борту.

Добавим, что перед этим глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что самолет якобы не мог приземлиться из-за погодных условий и введения плана "Ковер".

Авиакатастрофа в Казахстане

25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, в результате чего погибли десятки людей. На обшивке воздушного судна, как писали СМИ, обнаружили следы возможного обстрела с земли.

Как писал Euronews, самолёт мог разбиться из-за того, что его атаковала российская противовоздушная оборона (ПВО).

Больше об авиакатастрофе в Казахстане и как РФ замалчивает версию о ЗРК - в материале РБК-Украина.