Отобрали документы. Освобожденный из плена РФ американец не может покинуть Донецк

Гражданин США Суэди Мурекези, которого во временно оккупированном Херсоне захватили в плен солдаты РФ, выпущен на свободу. Но он не может покинуть Донецк, так как оккупанты отобрали у него документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Мурекези был задержан 10 июня в Херсоне, где проживал более трех лет. Он провел большую часть плена в двух разных тюрьмах вместе с группой иностранцев, воевавших на стороне Украины. Американец и его друзья утверждают, что он не участвовал в боевых действиях в Украине.

"Российским властям стало понятно, что я не имею никакого отношения к боевым действиям, но они все равно держали меня в тюрьме", – сказал он.

По словам Мурекези, в октябре его освободили из тюрьмы в Донецке, но он не смог покинуть город, поскольку документы боевики ему не отдали.

"Я очень рад, что я на свободе. Но я не знаю, что делать дальше. Россияне так и не вернули мне мой паспорт, и я чувствую себя здесь, как в ловушке", – отметил Мурекези.

Представитель Государственного департамента США заявил, что ведомству "известно о сообщениях" о задержании Мурекези.