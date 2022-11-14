Гражданин США был освобожден из плена РФ. Оккупанты захватили его в Херсоне еще летом

"С освобождением Херсона был освобожден один из заключенных, им оказался гражданин США Суэди Мерекези, отстаивавший независимость нашей страны, за что был арестован", - говорится в сообщении.

По его словам, сегодня он уже на свободе и возвращается домой. Суэди Мерекези был арестован в Херсоне, и долгое время с ним отсутствовала связь. Однако позже было установлено его местонахождение и возвращено из плена.

О том, что Суэди Мурекези оказался в плену, заявили его родные и частная группа добровольцев, которые занимаются спасением американских граждан.

В частности, брат пленника, Селе Мурекези, сообщил, что Суэди – уже более двух лет живущий в Херсоне – еще в прошлом месяце арестовали российские оккупанты. Суэди месяц не выходил на связь с родными. Однако утром 7 июля он позвонил Селе и сообщил, что его содержат в Донецке. Мурекези переехал в Украину около 4 лет назад, а в 2020 году начал жить в Херсоне. По телефону он сообщил брату, что россияне обвинили его в участии в проукраинских митингах в Херсоне.