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Запреты неприемлемы: Украина потребовала от Польши и ЕС возобновить аграрный импорт и транзит

Фото: представитель МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

МИД Украины передал в посольство Польши и представительство ЕС в Украине ноты о категорической неприемлемости ситуации в отношении торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МИД Украины Олега Николенко в Facebook.

"Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС", - написал он.

По его словам, существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственного транзита всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и за пределы ЕС.

МИД Украины призвал партнеров к поиску сбалансированного решения на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и духе солидарности, отметил Николенко.

"Только так можно совместно успешно противодействовать российской полномасштабной агрессивной войне против Украины и уже сейчас укреплять Единый рынок ЕС, участником которого станет Украина", - добавил представитель МИД.

Напомним, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

Еврокомиссия 28 апреля на переговорах с пятью странами достигла политического решения по импорту украинской агропродукции в ЕС. Было решено ввести запрет на ввоз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, что составляет 90% импорта. В то же время страны-члены ЕС отменяют одностороннюю блокаду.

Кроме того, Еврокомиссия решила финансово поддержать фермеров Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии. Для них будет выделено 100 млн евро.

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