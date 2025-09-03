Запрещенные книги в Украине: за что наказывают и какие издания попадают под запрет

В частности, согласно ст. 28 Закона Украины "Об издательском деле" запрещается изготовлять и распространять издания, которые:

пропагандируют культ насилия и жестокости;

разжигают межэтническую, расовую или религиозную рознь;

содержат призывы к войне или изменение конституционного строя насильственным путем;

посягают на права и свободы человека.

Согласно ст. 300 Уголовного кодекса Украины, преступлением признается:

ввоз в Украину произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию;

их изготовление, хранение, перевозка или другое перемещение с целью сбыта;

распространение таких произведений;

а также принуждение к участию в их создании.

Запрет на определенные издания - это не цензура, а мера национальной безопасности.

В условиях гибридной войны с Россией такие книги часто используются как информационное оружие для разжигания ненависти, подрыва доверия между гражданами и распространения антиукраинских нарративов.

Какие книги запрещены

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины формирует перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

В Список запрещенных изданий уже внесено 267 изданий.

В Украине больше всего уголовных дел по распространению запрещенной литературы связано с книгой "Удар русских богов" авторства Владимира Истархова.

Это объясняется ее широким распространением (только в Харькове издавалось 4 раза: 1999, 2000, 2001, 2007), а также из-за проведенной экспертизы (№ 2650/21 от 9 октября 2021), которая подтвердила, что книга содержит призывы. пропагандирует неоязычество и нацизм. Эта Книга включена в Список запрещенных изданий (позиция 216, приказ № 320 от 9 июля 2021).

Какие чаще всего книги фигурируют в уголовных делах?

"Удар русских богов" (Владимир Истархов). Книга признана содержащей антисемитские и антихристианские идеи, пропагандирует неоязычество и разжигает межнациональную рознь.

Судебные дела фиксировались в разных регионах Украины (Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Днепропетровская, Одесская области) с 2013 по 2025 год. К примеру, в Полтаве (2025), Харькове (2013, 2018, 2021), Хмельницком (2019) и других городах рассматривались случаи хранения, перевозки или сбыта этого издания. Количество дел превышает десятки, поскольку книга активно распространялась через рынки и интернет-магазины.

"Моя борьба" (Адольф Гитлер). Классическое произведение национал-социалистической идеологии, запрещенное во многих странах мира. Эта книга также фигурирует по уголовным делам, но реже.

Суды в Украине (в частности в Харькове и Одессе) рассматривали ее вместе с "Удар русских богов" в 2013-2021 годах. Однако из-за меньшей популярности и более ограниченного обращения (в основном харьковского издания 2003 года) количество дел меньше.

"Божий народ" и "Кобр. Шифр ​​Мертвая вода" (Владимир Истархов). Эти книги пропагандируют расизм, терроризм, сепаратизм. Они упоминаются в судебных делах значительно реже, обычно как сопутствующие книге "Удар русских богов".

Как наказывают за распространение запрещенных книг

За распространение, хранение или перевозку таких книг суды наказывают: