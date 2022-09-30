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Запрет на удары по России оружием США касается только HIMARS, - Маркарова

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 03:17
Запрет на удары по России оружием США касается только HIMARS, - Маркарова Фото: Запрет на удары по России оружием США касается только HIMARS (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Договоренность о неприменении американского вооружения для ударов по территории РФ касается только РСЗО HIMARS, а не всей техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в США Оксаны Маркаровой "Европейской правде".

Дипломатка прокомментировала слова министра обороны Алексея Резникова об обязательствах по неиспользованию западного оружия для атак по РФ.

На уточняющий вопрос, распространяется ли ограничение только на системы HIMARS, или вообще на все американское оружие, Маркарова сказала, что "это касается именно HIMARS".

К слову, в августе глава Минобороны информировал, что Украина обязалась не использовать западное оружие на территории России, а вот в отношении временно оккупированного Крыма таких ограничений нет.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов. В пакет, кроме 18 новых HIMARS и систем противодействия дронам, войдут сотни единиц бронетехники и радары.

РБК-Украина раскрывала все подробности следующей помощи.

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