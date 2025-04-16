Запрет продолжается: Трамп не будет пускать российские суда в порты США еще год

В документе, который сейчас размещен на сайте Федерального реестра говорится о том, что политика и действия правительства РФ продолжают представлять собой чрезвычайную ситуацию национального масштаба, вызванную нарушением или угрозой нарушения международных отношений Соединенных Штатов.

Стоит заметить, что ограничение будет действовать еще по крайней мере 1 год. При этом официально документ будет опубликован 17 апреля.



"Я продолжаю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Запрет входа судов РФ в США

Напомним, в 21 апреля 2022 года Соединенные Штаты ввели запрет для входа российских судов в американские порты. Целью было усиление международной изоляции России, которая не прекращает вооруженной агрессии против Украины.

"Ни одному судну, которое идет под российским флагом или которое принадлежит или управляется российскими интересами, не будет разрешено заходить в порты Соединенных Штатов или получать доступ к нашим берегам", - заявил тогдашний президент США Джо Байден.

В апреле 2024 года Байден продлил этот запрет. Согласно прошлому документу исключением являются суда, просящие зайти в порты США из-за форс-мажорных обстоятельств. В частности, речь о разрешении морякам любой национальности высадиться или сменить экипаж, для оказания экстренной медицинской помощи или других гуманитарных нужд.