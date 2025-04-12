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Трамп на год продлил режим, необходимый для санкций против РФ

Суббота 12 апреля 2025 19:54
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Трамп на год продлил режим, необходимый для санкций против РФ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в США, введенного еще Джо Байденом из-за вредоносных внешнеполитических действий РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерального реестра США.

"Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации", - сказано в заголовке документа.

Также там говорится, режим ЧП был введен еще предыдущим президентом Джо Байденом в апреле 2021 года. Причем этот указ в том числе был направлен на блокирование собственности РФ и введении санкций.

В список действий, которые совершает Россия, попадают:

  • попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов в США и других странах;
  • участие во вредоносной кибердеятельности против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;
  • поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства;
  • осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;
  • подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
  • нарушение общепризнанных принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств. Это продолжает представлять "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности", внешней политике и экономике США.

"По этой причине чрезвычайное положение в стране... должно оставаться в силе после 15 апреля 2025 года" - резюмировали в документе.

Срыв перемирия в Украине и возможные новые санкции против РФ

Напомним, что в марте Трамп предлагал Украине и России начать полное прекращение огня. Украинские сторона согласилась на эту идею на 30 дней, однако российская была "готова" лишь на частичное (энергетика, Черное море). Однако этого перемирия нет, так как РФ ежедневно обстреливают Украину, в том числе были зафиксированы удары по энергетике.

Согласно источникам Fox News, президент США осознал, что российский диктатор Владимир Путин затягивает перемирие в Украине. В связи с этим Вашингтон рассматривает усиление санкций против России.

В частности, Трамп лично пригрозил ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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