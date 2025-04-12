Трамп на год продлил режим, необходимый для санкций против РФ

Президент Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в США, введенного еще Джо Байденом из-за вредоносных внешнеполитических действий РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерального реестра США.

"По этой причине чрезвычайное положение в стране... должно оставаться в силе после 15 апреля 2025 года" - резюмировали в документе.

Также там говорится, режим ЧП был введен еще предыдущим президентом Джо Байденом в апреле 2021 года. Причем этот указ в том числе был направлен на блокирование собственности РФ и введении санкций.

"Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации", - сказано в заголовке документа.

Срыв перемирия в Украине и возможные новые санкции против РФ

Напомним, что в марте Трамп предлагал Украине и России начать полное прекращение огня. Украинские сторона согласилась на эту идею на 30 дней, однако российская была "готова" лишь на частичное (энергетика, Черное море). Однако этого перемирия нет, так как РФ ежедневно обстреливают Украину, в том числе были зафиксированы удары по энергетике.

Согласно источникам Fox News, президент США осознал, что российский диктатор Владимир Путин затягивает перемирие в Украине. В связи с этим Вашингтон рассматривает усиление санкций против России.

В частности, Трамп лично пригрозил ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть.

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