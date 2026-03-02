Запрет скриншотов и важные правила для групп: что изменилось в Telegram для всех

Основные изменения

Теги для участников групп

Запрет копирования в личных чатах

Подписи к GIF и редактирование медиа

Стикеры с фото в одно касание

Временные метки в опросах

Стриминг ответов для ботов

Вход через Telegram на сайты и в приложения

Форматирование даты и времени в сообщениях.

Далее расскажем подробнее о каждом изменении.

Теги для участников групп

Теперь в групповых чатах можно добавить тег к своему имени - например, должность, специальность или роль в сообществе.

Администраторы сами решают, могут ли участники устанавливать теги или это право остается только за ними. Теги админов всегда выделяются другим цветом.

Чтобы разрешить участникам добавлять теги: Настройки группы → Разрешения → "Изменять свой тег".

Защита чата от копирования

В любом личном чате можно запретить копирование сообщений, пересылку и скриншоты.

Чтобы включить: откройте профиль пользователя → нажмите ⋯ или ⋮ → "Запретить копирование".

Функция пока доступна только для Telegram Premium.

Как защитить чат от копирования (скриншот блога Telegram)

Подписи к GIF и редактирование медиа

К GIF-файлам теперь можно добавлять подписи - над или под изображением. Чтобы добавить: зажмите GIF на панели → "Добавить подпись".

GIF и стикеры также можно редактировать в редакторе Telegram: добавлять текст, рисунки, эмоджи, обрезать или менять длину.

Стикеры из фото в одно касание

Любое фото превращается в стикер одним касанием. Готовый стикер можно отредактировать - вырезать объект, добавить текст или эмоджи, а затем сохранить в коллекцию.

Временные метки в опросах

В опросах с открытыми голосами теперь видно, когда именно проголосовал каждый участник.

Стриминг ответов для ботов

Боты теперь могут выводить текст в режиме реального времени - ответ появляется постепенно, пока формируется, с возможностью прокрутки.

Вход через Telegram

Аккаунт Telegram можно использовать для регистрации и входа на сайты и в приложения - без паролей и длинных форм.

При желании можно поделиться своим номером телефона, чтобы пропустить лишние шаги верификации, или позволить сервисам присылать уведомления прямо в Telegram.

Даты и время в сообщениях

Появилось форматирование "Дата" - можно вставить конкретную дату и время в сообщение. Получатель нажимает на нее и сразу добавляет событие в календарь или устанавливает напоминание. Формат автоматически адаптируется к часовому поясу получателя.