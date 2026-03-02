Запрет скриншотов и важные правила для групп: что изменилось в Telegram для всех

Telegram получил новые функции. Они уже доступны для обычных пользователей, и тех, кто платит за Premium.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Telegram, в рамках масштабного обновления есть немало изменений.
Читайте также: ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей из-за сбоев Starlink и Telegram в РФ, - ISW
Основные изменения
Далее расскажем подробнее о каждом изменении.
Теперь в групповых чатах можно добавить тег к своему имени - например, должность, специальность или роль в сообществе.
Администраторы сами решают, могут ли участники устанавливать теги или это право остается только за ними. Теги админов всегда выделяются другим цветом.
Чтобы разрешить участникам добавлять теги: Настройки группы → Разрешения → "Изменять свой тег".
В любом личном чате можно запретить копирование сообщений, пересылку и скриншоты.
Чтобы включить: откройте профиль пользователя → нажмите ⋯ или ⋮ → "Запретить копирование".
Функция пока доступна только для Telegram Premium.
Как защитить чат от копирования (скриншот блога Telegram)
К GIF-файлам теперь можно добавлять подписи - над или под изображением. Чтобы добавить: зажмите GIF на панели → "Добавить подпись".
GIF и стикеры также можно редактировать в редакторе Telegram: добавлять текст, рисунки, эмоджи, обрезать или менять длину.
Любое фото превращается в стикер одним касанием. Готовый стикер можно отредактировать - вырезать объект, добавить текст или эмоджи, а затем сохранить в коллекцию.
В опросах с открытыми голосами теперь видно, когда именно проголосовал каждый участник.
Боты теперь могут выводить текст в режиме реального времени - ответ появляется постепенно, пока формируется, с возможностью прокрутки.
Аккаунт Telegram можно использовать для регистрации и входа на сайты и в приложения - без паролей и длинных форм.
При желании можно поделиться своим номером телефона, чтобы пропустить лишние шаги верификации, или позволить сервисам присылать уведомления прямо в Telegram.
Появилось форматирование "Дата" - можно вставить конкретную дату и время в сообщение. Получатель нажимает на нее и сразу добавляет событие в календарь или устанавливает напоминание. Формат автоматически адаптируется к часовому поясу получателя.
Напомним, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов прямо называет Telegram угрозой национальной безопасности из-за анонимности каналов. Он подчеркнул, что вопрос блокировки или регулирования платформы остается открытым.
Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук также предлагает ограничить работу этого мессенджера, поскольку исполнительницу теракта во Львове завербовали именно через него.