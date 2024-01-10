Запрет российской металлопродукции в ЕС поможет Украине расширить рынки сбыта, - эксперт

Европа может помочь Украине нарастить экономический и промышленный потенциал, если прибегнет к полному запрету на экспорт российской металлопродукции. Это в дальнейшем поможет той же Европе снизить объемы финансирования для Украины.

"Мы очень зависимы от внешней помощи, и мы ее ценим. Но для того чтобы дальше мы зависели меньше, нам нужно развивать внутренний экономический, промышленный потенциал. Полный запрет на российскую металлопродукцию, с одной стороны, даст нам возможность быстрее экономически интегрироваться в Европейский Союз. С другой стороны – обеспечит нас необходимым финансовым ресурсом", - убежден Забловский.

Он пояснил, что работающая экономика позволит Украине меньше зависеть от финансовой помощи других стран, и главное - даст нам ресурсную основу для продолжения войны и победы.

"Это ресурсная война. И чем больше у нас будет экономического ресурса, тем больше мы сможем этот ресурс использовать для ускорения нашей победы. Поэтому мы можем на переговорном уровне коммуницировать этот тезис нашим европейским коллегам. Уже прошел тот период, когда нас эмоционально воспринимали, и путем этого проще давали помощь. Сейчас нужны аргументы. И они у нас есть – за счет замещения российской продукции, ЕС сможет поддержать украинскую промышленность", - резюмировал Забловский.

Напомним, в декабре ЕС ввел 12 пакет санкций против России. Пакет предусматривает запрет на импорт российского чугуна и восстанавливаемого железа, однако этот запрет заработает только через 2 года.

Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться.