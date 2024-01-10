Заборона російської металопродукції у ЄС допоможе Україні розширити ринки збуту, - експерт

Європа може допомогти Україні наростити економічний та промисловий потенціал, якщо вдасться до повної заборони на експорт російської металопродукції. Це надалі допоможе тій же Європі знизити обсяги фінансування для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрія Забловського.

"Ми дуже залежні від зовнішньої допомоги, і ми її цінуємо. Але для того, щоб далі ми залежали менше, нам треба розвивати внутрішній економічний, промисловий потенціал. Повна заборона на російську металопродукцію, з одного боку, дасть нам можливість швидше економічно інтегруватися у Європейський Союз. З іншого боку - забезпечить нас необхідним фінансовим ресурсом", - переконаний Забловський.

Він пояснив: працююча економіка дозволить Україні менше залежати від фінансової допомоги інших країн, та головне - дасть нам ресурсну основу для продовження війни і перемоги.

"Це ресурсна війна. І чим більше у нас буде економічного ресурсу, тим більше ми зможемо цей ресурс використати для пришвидшення нашої перемоги. Тому ми можемо на переговорному рівні комунікувати цю тезу нашим європейським колегам. Вже пройшов той період, коли нас емоційно сприймали, і шляхом цього простіше давали допомогу. Зараз потрібні аргументи. І вони у нас є – адже за рахунок заміщення російської продукції, ЄС зможе підтримати українську промисловість", - резюмував Забловський.

Нагадаємо, у грудні ЄС запровадив 12 пакет санкцій проти рф. Пакет передбачає заборону на імпорт російського чавуну та відновлюваного заліза, однак ця заборона запрацює тільки через 2 роки.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакета санкцій: тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися.