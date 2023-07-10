Запрет на продажу и штрафы за курение электронных сигарет: в Украине вводят новые ограничения

Так, завтра вступают в силу нормы закона № 1978, которыми внесено немало изменений в антитабачное законодательство, в частности:

запрет рекламы и стимулирования продаж табачных изделий , электронных сигарет и жидкостей к ним;

, электронных сигарет и жидкостей к ним; установлен штраф за их реализацию людьми до 18 лет в размере 1020 гривен, а в случае нарушения повторного срока - 10 200 гривен:

несение ответственности за запрет курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет;

во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет; запрещено производство (кроме производства для экспорта), оптовая и розничная торговля и импорт для реализации на территории Украины сигарет, содержащих вкусо-ароматические добавки.

При этом табачные изделия, электронные сигареты, жидкости, которые используются в электронных сигаретах, а также устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, введенные в обращение до вступления закона в силу, находятся в обращении до их полной реализации в пределах срока годности для потребления. Однако не дольше 12 месяцев со дня вступления закона в силу.

Ограничения по табачным изделиям

В декабре 2021 года Верховная рада приняла изменения в некоторые законы Украины об охране здоровья населения от вредного влияния табака. Им запрещается продажа ароматизированных и крепких сигарет. При этом он должен был вступить в силу только через 18 месяцев со дня его опубликования.

К тому же, Рада уточнила исчерпывающий перечень мест, где запрещено курить. В него, в частности, входят, остановки общественного транспорта, лифты, помещения и территории учебных заведений, помещения ресторанного хозяйства, подземные переходы и т.д.

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