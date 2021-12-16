В Україні заборонили міцні та ментолові сигарети
Верховна рада ухвалила зміни до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Законом забороняється продаж ароматизованих та міцних сигарет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 19 листопада, яке транслювалося на Youtube.
Проект закону №4358 у другому читанні підтримали 317 депутатів.
Закон у відповідності до директиви 2014/40/ЄС запроваджує заборону на продаж ароматизованих смакових (фруктові, цукерки, ментол та ін.) тютюнових виробів та електронних сигарет, рідин і заправних контейнерів.
"Такі вироби приваблюють дітей та молодь до початку курінням, створюючи хибне враження про наслідки вживання тютюнових виробів", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.
Також законом забороняється продаж сигарет, у яких рівні викидів нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину - 1 міліграм, смоли - 10 міліграмів, монооксиду вуглецю - 10 міліграмів;
Упакування електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, повинно включати список всіх інгредієнтів у порядку зменшення питомої ваги із зазначення вмісту нікотину у виробі та його дозу при одноразовому використанні.
Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття "громадське місце" - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.
Таким чином, вулиця, парки та пляжі не є громадськими місцями, та в них можна курити та не треба носити захисні маски.
Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.
Крім того, закон:
- забороняє рекламу, спонсорство та продаж до 21 віку електронних сигарет, електронних пристроїв для куріння, а також тютюну та його замінників в інтернеті;
- вводить медичні попередження на упаковках електронних сигарет, рідин та сигаретах для нагрівання;
- збільшує медичні попередження на пачках із 50% до 65% від площі з фотозображеннями наслідків куріння з обох боків.
Нагадаємо, за даними Держстату, кількість українців у віці 12 років і старше, які повідомили, що курять, у 2019 році становила 5,56 млн осіб.