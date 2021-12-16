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В Україні заборонили міцні та ментолові сигарети

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Україна, Четвер 16 грудня 2021 15:15
В Україні заборонили міцні та ментолові сигарети Фото: Рада внесла зміни до закону про куріння (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила зміни до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Законом забороняється продаж ароматизованих та міцних сигарет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 19 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Проект закону №4358 у другому читанні підтримали 317 депутатів.

Закон у відповідності до директиви 2014/40/ЄС запроваджує заборону на продаж ароматизованих смакових (фруктові, цукерки, ментол та ін.) тютюнових виробів та електронних сигарет, рідин і заправних контейнерів.

"Такі вироби приваблюють дітей та молодь до початку курінням, створюючи хибне враження про наслідки вживання тютюнових виробів", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Також законом забороняється продаж сигарет, у яких рівні викидів нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину - 1 міліграм, смоли - 10 міліграмів, монооксиду вуглецю - 10 міліграмів;

Упакування електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, повинно включати список всіх інгредієнтів у порядку зменшення питомої ваги із зазначення вмісту нікотину у виробі та його дозу при одноразовому використанні.

Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття "громадське місце" - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.

Таким чином, вулиця, парки та пляжі не є громадськими місцями, та в них можна курити та не треба носити захисні маски.

Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.

Крім того, закон:

  • забороняє рекламу, спонсорство та продаж до 21 віку електронних сигарет, електронних пристроїв для куріння, а також тютюну та його замінників в інтернеті;
  • вводить медичні попередження на упаковках електронних сигарет, рідин та сигаретах для нагрівання;
  • збільшує медичні попередження на пачках із 50% до 65% від площі з фотозображеннями наслідків куріння з обох боків.

Нагадаємо, за даними Держстату, кількість українців у віці 12 років і старше, які повідомили, що курять, у 2019 році становила 5,56 млн осіб.

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