Запрет на импорт металлопродукции из РФ поможет ЕС улучшить собственные финпоказатели, - аналитика

Двенадцатый пакет санкций ЕС фактически обеспечил Российской Федерации дополнительный доход на сумму 8,8 млрд. долл. США. В то же время, у Украины есть незадействованные мощности - и если ЕС введет необходимые строгие санкции против агрессора, наши предприятия заменят российскую продукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику GMK Center.

Сейчас украинские производители страдают последствиями военной агрессии россиян и не могут конкурировать с российской продукцией на европейском рынке.

Вместе с тем, металлурги из Украины могут закрыть потребности ЕС в поставках металлургического сырья, заместив российскую продукцию. Это могло бы иметь положительные последствия как для украинской экономики, так и рынков Евросоюза, указывают эксперты издания.

"Потенциал Украины по росту поставок чугуна составляет до 2 млн. тонн в год. Это позволит заместить весь объем поставок чугуна и почти 70% импорта HBI, используемых в качестве сырья электросталеплавильными заводами. То есть, в случае запрета импорта продукции черной металлургии из Российской Федерации, Украина сможет восстановить объемы экспорта чугуна до довоенного уровня", - отмечают в GMK Center.

Эксперты также подчеркнули, что запрет импорта российской продукции черной металлургии окажет положительное влияние не только на экономику Украины, но и на партеров из Европейского Союза.

"Рост взаимной торговли ускорит интеграцию украинской экономики в Европу. Для ЕС стратегически выгоднее наращивать товарооборот со странами-партнерами и кандидатами в членство в ЕС как Украина, а не конкурировать с дешевым импортом своих геоэкономических противников", - резюмировали в издании.