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Заборона на імпорт металопродукції з РФ допоможе ЄС покращити власні фінпоказники, - аналітика

Четвер 02 травня 2024 18:18
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Заборона на імпорт металопродукції з РФ допоможе ЄС покращити власні фінпоказники, - аналітика Фото: заборона на імпорт металопродукції з РФ допоможе ЄС покращити власні фінпоказники (Gettyimages)
Автор: Сергій Новіков

Дванадцятий пакет санкцій ЄС фактично забезпечив Російській Федерації додатковий дохід на суму 8,8 млрд дол США. Водночас, Україна має незадіяні потужності - і якщо ЄС введе необхідні суворі санкції проти агресора, наші підприємства замістять російську продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику GMK Center.

Зараз українські виробники потерпають від наслідків військової агресії росіян і не можуть конкурувати з російською продукцією на європейському ринку.

Разом з тим, металурги з України мають можливість закрити потреби ЄС у постачаннях металургійної сировини, замістивши російську продукцію. Це могло би мати позитивні наслідки як для української економіки, так і для ринків Євросоюзу, вказують експерти видання.

"Потенціал України зі зростання постачань чавуну складає до 2 млн тон на рік. Це дозволить замістити весь обсяг постачань чавуну та майже 70% імпорту HBI, що використовуються у якості сировини електросталеплавильними заводами. Тобто, у разі заборони імпорту продукції чорної металургії з Російської Федерації, Україна зможе відновити обсяги експорту чавуну до довоєнного рівня", - наголошують у GMK Center.

Експерти також підкреслили, що заборона імпорту російської продукції чорної металургії матиме позитивний вплив не тільки на економіку України, але й на партерів з Європейського Союзу.

"Зростання взаємної торгівлі пришвидшить інтеграцію української економіки до Європи. Для ЄС стратегічно вигідніше нарощувати товарообіг з країнами партнерами та кандидатами у членство в ЄС як Україна, а не конкурувати з дешевим імпортом своїх геоекономічних супротивників", - резюмували у виданні.

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