Запрет и массовые задержания: Верховный суд РФ окончательно снял с выборов "Яблоко"
Верховный суд России отклонил апелляцию партии "Яблоко" по ее снятию с предстоящих выборов в Госдуму. Начальное решение суда от 10 августа оставили без изменений, и оно уже вступило в силу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Во время заседания 17 августа судьи полностью отклонили все десять ходатайств, поданных юристами политической силы. В зал суда допустили только стороны процесса и журналистов, запретив вход для обычных слушателей.
Поэтому сторонники "Яблока" собрались на акцию под зданием суда. В результате силовики задержали более 70 человек.
Причины снятия с выборов и позиция партии
Иск о снятии оппозиционной силы еще 7 августа подала прокремлевская партия "Родина". "Яблоко" оставалось единственной партией на выборах, шедшей с официальным требованием прекратить войну в Украине.
Формальными поводами для лишения регистрации стали:
- якобы заграничные пожертвования;
- агитация в заблокированных в РФ соцсетях;
- нарушение авторских прав (суд усмотрел это в использовании слов советской песни "Пусть всегда будет солнце").
В политсиле назвали эти обвинения абсурдными. Согласно данным представителей партии, "иностранное финансирование" составило всего 16 900 рублей (200 долларов), которые сразу же вернули отправителям. В то же время, компании с зарубежными доходами перечисляли средства и другим партиям.
"Если тот же критерий применять одинаково ко всем участникам, то все парламентские партии и партия "Родина" должны быть сняты с выборов", - подчеркнули в "Яблоке".
Призыв к ЦИК и апелляция
Глава партии Николай Рыбаков призвал главу ЦИК России Эллу Памфилову либо признать обвинения безосновательными, либо требовать через суд снятия остальных участников.
"Или признать обвинения в адрес "Яблока" абсурдом и оставить регистрацию в силе или ЦИК должен пойти до конца и требовать через суд снять всех остальных", - заявил Рыбаков.
В "Яблоке" заявляют о намерении обжаловать это решение в президиуме Верховного суда РФ.
Что предшествовало
Напомним, российский суд отменил регистрацию партии "Яблоко" на выборах в Госдуму, фактически лишив политсилу возможности принять участие в голосовании в этом году.
Соответствующее решение объявил судья Вячеслав Кириллов, рассматривавший иск партии "Родина" с требованием исключить "Яблоко" из выборов. При этом мотивировочную часть решения судья не зачитал.
По словам Кириллова, отмена регистрации означает, что партия "Яблоко" не будет участвовать в выборах в Госдуму.