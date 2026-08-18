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Запрет и массовые задержания: Верховный суд РФ окончательно снял с выборов "Яблоко"

11:50 18.08.2026 Вт
2 мин
Политсила назвала основания для лишения регистрации "абсурдными"
aimg Валерий Ульяненко
Запрет и массовые задержания: Верховный суд РФ окончательно снял с выборов "Яблоко" Фото: Верховный суд РФ окончательно снял партию "Яблоко" с выборов (Getty Images)
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Верховный суд России отклонил апелляцию партии "Яблоко" по ее снятию с предстоящих выборов в Госдуму. Начальное решение суда от 10 августа оставили без изменений, и оно уже вступило в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Во время заседания 17 августа судьи полностью отклонили все десять ходатайств, поданных юристами политической силы. В зал суда допустили только стороны процесса и журналистов, запретив вход для обычных слушателей.

Поэтому сторонники "Яблока" собрались на акцию под зданием суда. В результате силовики задержали более 70 человек.

Причины снятия с выборов и позиция партии

Иск о снятии оппозиционной силы еще 7 августа подала прокремлевская партия "Родина". "Яблоко" оставалось единственной партией на выборах, шедшей с официальным требованием прекратить войну в Украине.

Формальными поводами для лишения регистрации стали:

  • якобы заграничные пожертвования;
  • агитация в заблокированных в РФ соцсетях;
  • нарушение авторских прав (суд усмотрел это в использовании слов советской песни "Пусть всегда будет солнце").

В политсиле назвали эти обвинения абсурдными. Согласно данным представителей партии, "иностранное финансирование" составило всего 16 900 рублей (200 долларов), которые сразу же вернули отправителям. В то же время, компании с зарубежными доходами перечисляли средства и другим партиям.

"Если тот же критерий применять одинаково ко всем участникам, то все парламентские партии и партия "Родина" должны быть сняты с выборов", - подчеркнули в "Яблоке".

Призыв к ЦИК и апелляция

Глава партии Николай Рыбаков призвал главу ЦИК России Эллу Памфилову либо признать обвинения безосновательными, либо требовать через суд снятия остальных участников.

"Или признать обвинения в адрес "Яблока" абсурдом и оставить регистрацию в силе или ЦИК должен пойти до конца и требовать через суд снять всех остальных", - заявил Рыбаков.

В "Яблоке" заявляют о намерении обжаловать это решение в президиуме Верховного суда РФ.

Что предшествовало

Напомним, российский суд отменил регистрацию партии "Яблоко" на выборах в Госдуму, фактически лишив политсилу возможности принять участие в голосовании в этом году.

Соответствующее решение объявил судья Вячеслав Кириллов, рассматривавший иск партии "Родина" с требованием исключить "Яблоко" из выборов. При этом мотивировочную часть решения судья не зачитал.

По словам Кириллова, отмена регистрации означает, что партия "Яблоко" не будет участвовать в выборах в Госдуму.

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