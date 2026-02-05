Заблокированные соцвыплаты: власть хочет автоматически вернуть деньги пенсионерам и ВПЛ

В Украине предлагают возобновить выплаты пенсионерам и получателям помощи, которые потеряли их из-за непрохождения идентификации до конца 2025 года. Людям хотят дать еще полгода, чтобы подтвердить личность без потери денег.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Верховной Рады.
Главное:
Парламентский комитет по вопросам социальной политики предлагает автоматически вернуть выплаты всем, кому их заблокировали с 1 января 2026 года. Главная цель - разгрузить сервисные центры Пенсионного фонда и помочь людям, которые не смогли вовремя подать документы из-за войны.
"Продление срока физической идентификации позволит избежать очередей, остановки выплат и дать дополнительное время (6 месяцев) на подтверждение документов лицам, находившимся на ВОТ или в зонах боевых действий", - отметили в комитете.
Это решение касается всех категорий граждан, на которых распространяется правительственное постановление №299. В частности, речь идет о лицах с инвалидностью с детства и детях с инвалидностью со статусом ВПЛ.
Ситуация с массовым блокированием пенсий и помощи для ВПЛ приобрела критический масштаб. Поэтому на 9 февраля назначены экстренные слушания на тему: "О состоянии организации и верификации выплат и идентификации лиц".
К обсуждению привлекут представителей Минсоцполитики, Пенсионного фонда и экспертов, чтобы найти выход из кризиса с очередями в сервисных центрах ПФУ.
Ранее о критической ситуации с выплатами заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, под угрозой оказались 1,3 миллиона пенсионеров-переселенцев, которым прекратили начисления из-за сложной процедуры верификации.
Главные причины кризиса:
Это спровоцировало панику среди уязвимых слоев населения и парализовало работу отделений Пенсионного фонда из-за огромных очередей.