Общество Образование Деньги Изменения

Заблокированные соцвыплаты: власть хочет автоматически вернуть деньги пенсионерам и ВПЛ

Заблокированные выплаты пенсионерам и ВПЛ хотят автоматически вернуть (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине предлагают возобновить выплаты пенсионерам и получателям помощи, которые потеряли их из-за непрохождения идентификации до конца 2025 года. Людям хотят дать еще полгода, чтобы подтвердить личность без потери денег.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Верховной Рады.

Читайте также: Как не потерять выплаты: важные изменения для пенсионеров-переселенцев

Главное:

  • Суть предложения: Автоматически возобновить выплаты с 1 января 2026 года всем, кому их прекратили из-за непрохождения идентификации.
  • Новые дедлайны: Срок физической идентификации планируют продлить до 1 июля 2026 года.
  • Причина: Массовые очереди в сервисных центрах ПФУ и прекращение выплат ВПЛ после 31 декабря 2025 года.
  • Следующий шаг: 9 февраля состоятся экстренные комитетские слушания по ситуации с верификацией.

Почему решили изменить правила

Парламентский комитет по вопросам социальной политики предлагает автоматически вернуть выплаты всем, кому их заблокировали с 1 января 2026 года. Главная цель - разгрузить сервисные центры Пенсионного фонда и помочь людям, которые не смогли вовремя подать документы из-за войны.

"Продление срока физической идентификации позволит избежать очередей, остановки выплат и дать дополнительное время (6 месяцев) на подтверждение документов лицам, находившимся на ВОТ или в зонах боевых действий", - отметили в комитете.

Это решение касается всех категорий граждан, на которых распространяется правительственное постановление №299. В частности, речь идет о лицах с инвалидностью с детства и детях с инвалидностью со статусом ВПЛ.

Что будет дальше

Ситуация с массовым блокированием пенсий и помощи для ВПЛ приобрела критический масштаб. Поэтому на 9 февраля назначены экстренные слушания на тему: "О состоянии организации и верификации выплат и идентификации лиц".

К обсуждению привлекут представителей Минсоцполитики, Пенсионного фонда и экспертов, чтобы найти выход из кризиса с очередями в сервисных центрах ПФУ.

Почему переселенцы массово остались без денег

Ранее о критической ситуации с выплатами заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, под угрозой оказались 1,3 миллиона пенсионеров-переселенцев, которым прекратили начисления из-за сложной процедуры верификации.

Главные причины кризиса:

  • Сложная проверка: От людей требовали подтвердить, что они не получают помощь от оккупационных администраций РФ.
  • Цифровой барьер: Основным инструментом проверки стал "Дія.Підпис" на портале ПФУ. Однако большинство пожилых людей не имеют современных смартфонов или не могут самостоятельно создать электронную подпись.
  • Информационный вакуум: Многие граждане узнали о новых правилах уже по факту - когда деньги перестали приходить на карты.

Это спровоцировало панику среди уязвимых слоев населения и парализовало работу отделений Пенсионного фонда из-за огромных очередей.

