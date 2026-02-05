Заблокированные соцвыплаты: власть хочет автоматически вернуть деньги пенсионерам и ВПЛ

Главное:

Суть предложения: Автоматически возобновить выплаты с 1 января 2026 года всем, кому их прекратили из-за непрохождения идентификации.

Автоматически возобновить выплаты с всем, кому их прекратили из-за непрохождения идентификации. Новые дедлайны: Срок физической идентификации планируют продлить до 1 июля 2026 года .

Срок физической идентификации планируют продлить до . Причина: Массовые очереди в сервисных центрах ПФУ и прекращение выплат ВПЛ после 31 декабря 2025 года.

Массовые очереди в сервисных центрах ПФУ и прекращение выплат ВПЛ после 31 декабря 2025 года. Следующий шаг: 9 февраля состоятся экстренные комитетские слушания по ситуации с верификацией.

Почему решили изменить правила

Парламентский комитет по вопросам социальной политики предлагает автоматически вернуть выплаты всем, кому их заблокировали с 1 января 2026 года. Главная цель - разгрузить сервисные центры Пенсионного фонда и помочь людям, которые не смогли вовремя подать документы из-за войны.

"Продление срока физической идентификации позволит избежать очередей, остановки выплат и дать дополнительное время (6 месяцев) на подтверждение документов лицам, находившимся на ВОТ или в зонах боевых действий", - отметили в комитете.

Это решение касается всех категорий граждан, на которых распространяется правительственное постановление №299. В частности, речь идет о лицах с инвалидностью с детства и детях с инвалидностью со статусом ВПЛ.

Что будет дальше

Ситуация с массовым блокированием пенсий и помощи для ВПЛ приобрела критический масштаб. Поэтому на 9 февраля назначены экстренные слушания на тему: "О состоянии организации и верификации выплат и идентификации лиц".

К обсуждению привлекут представителей Минсоцполитики, Пенсионного фонда и экспертов, чтобы найти выход из кризиса с очередями в сервисных центрах ПФУ.