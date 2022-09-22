Забирают всех. Оккупанты проводят повальную мобилизацию в Луганской области

"Что касается частичной мобилизации, она не частичная, она в полной мере полна мобилизация, забирают всех абсолютно, уже нет даже медицинских комиссий, уже и по возрасту они планки подняли, уже нет брони на каких-нибудь критических предприятиях", - рассказал он.

При этом, по данным Гайдая, оккупанты находятся в плохом настроении, потому что несмотря на повальную мобилизацию, ее они все равно проваливают, потому что "пушечного мяса" почти нет, ждут пополнения после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в России.

"Настроения у них не очень хорошие, с мобилизацией все плохо. Она провалена, ну и увидим, что они там нарисуют на так называемом "референдуме". И если удастся им провести", - добавил глава региона.