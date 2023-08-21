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Обеспечит четверть населения. В Кривой Рог начали подавать воду по новому водопроводу

Фото: в Кривой Рог начали подавать воду по новому водопроводу (facebook.com/Ministry.for.restoration)
Автор: Иван Носальский

Украинские специалисты запустили первую нить магистрального водопровода на участке "Ингулец-Кряжевое". Она поможет обеспечить водой четверть населения Кривого Рога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Как отмечают в ведомстве, водопровод начали строить на третий день после того, как российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. 

"Первая нить позволит обеспечить доступ к воде около 25% населения Кривого Рога в Днепропетровской области", - сказано в сообщении министерства. 

Там уточняют, что вода из реки Ингулец подается насосной станцией в подземный трубопровод. После этого по открытому каналу она попадает в Южное водохранилище и подается жителям Кривого Рога. Этот процесс продлится до 10 дней.

В целом водопровод состоит из четырех нитей. Остальные три планируют запустить в начале осени. 

В министерстве подчеркивают, что из-за российского теракта на Каховской ГЭС перебои с водоснабжением наблюдаются у около миллиона украинцев. В некоторых населенных пунктах воду подвозят цистернами, питьевую воду люди покупают в бутылках.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, в начале июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, что привело к осушению Каховского водохранилища и затоплению ряда населенных пунктов. 

Враг начал обвинять Украину в якобы ракетном ударе. Но позже их вбросы опровергли - специалисты в инженерном деле рассказали, что к таким разрушениям мог привести только подрыв изнутри. 

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подчеркивал, что из-за теракта РФ часть города может остаться без водоснабжения

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Кривой РогДнепропетровская областьКаховская ГЭСВодоснабжениеВойна России против Украины