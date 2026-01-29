Обеспечит 86 тысяч киевлян светом и теплом: Германия передала крупную партию оборудования

"Получили первую партию энергетического оборудования от Правительства Германии в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, увеличенного до 120 млн евро", - отметила Свириденко.

По ее словам, это, в частности, две когенерационные установки, генераторы и другая критически необходимая техника, которая поможет обеспечить светом и теплом более 86 тысяч человек в Киеве, оживить жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Она также подчеркнула, что еще 41 когенерационная установка общей мощностью 40,8 МВт и 76 модульных котельных прибудут в Украину в ближайшее время. Они будут способны обеспечить светом и теплом миллионы людей по всей стране.

"В пакет экстренной поддержки войдут 300 солнечных станций, 375 батарейных накопителей для резервного электроснабжения, 15 мобильных гибридных генераторов, 10 пеллетных систем отопления, 45 единиц строительной техники для срочных ремонтных работ", - добавила она.

Глава правительства также отметила, что этой зимой Германия предоставила 60 млн евро на гуманитарные нужды и сделала 167 млн евро взноса в Фонд поддержки энергетики, который Украина получила в декабре.