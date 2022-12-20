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Обеспечение нормального функционирования энергорынка позволит построить современную энергосистему, - эксперт

Фото: обеспечение нормального функционирования энергорынка позволит построить современную энергосистему (wikipedia)
Автор: Артем Горовенко

Энергетическим компаниям необходима ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, чтобы они могли построить новую и современную энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра, руководителя "Центра экономического восстановления" Кирилла Криволапа.

"Мы недавно видели сообщения, что энергокомпании не собираются отстраивать старые объекты, которые были разрушены, они собираются строить новые современные системы, и это действительно займет наверняка до 2 лет. Им для этого нужна ликвидность и нормально функционирующий энергорынок", - сказал он.

Криволап отметил, что многие оборудование покупают именно энергетические компании, поэтому очень важно следить за их "финансовым здоровьем". Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения они больше исчерпали свои финансовые резервы.

"Нужно пересматривать прайс-кепы, нужно производить ликвидацию старых долгов и делать все, чтобы наши энергетики работали", - подчеркнул Криволап.

Напомним, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) отмечает, что для скорейшего восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры необходимо обеспечить ликвидность энергорынка.

Также директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что для дальнейшего восстановления энергосистемы необходимо пересмотреть правила функционирования энергетического сектора и сбалансировать рынок электроэнергии.

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Электроэнергия