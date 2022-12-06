Заберут у партий. На производство комплексов "Стугна" выделят 130 млн гривен
На производство противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" для Вооруженных сил Украины было передано дополнительные 130 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.
"Украинские парламентарии передали 130 млн грн из средств, предназначенных для финансирования уставной деятельности партии, на производство противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" для Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили, что средства будут направлены целевым платежом на счет НБУ. В дальнейшем они поступят отечественному производителю ПТРК - КБ "Луч".
"Стугна-П" удачно используется ВСУ для уничтожения важных целей на большом расстоянии - танков, реактивных систем залпового огня и даже вертолетов противника", - добавили в Минобороны.
Напомним, что Вооруженные силы Украины атаковали колонну россиян под Павловкой (Донецкая область). Для этого был использован ПТРК "Стугна-П".
В Вооруженных силах Украины показали уничтожение российского танка. Для этого бойцы использовали отечественный ПТРК "Стугна-П".
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