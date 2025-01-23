Не заберут в армию. Какую работу с бронированием предлагают украинцам: обзор вакансий

Какую работу с бронированием предлагают украинцам

Сейчас на этом сайте доступны 6 149 вакансий работы, на которой предусмотрено бронирование работников от мобилизации. Их предлагают в разных городах Украины. Больше всего такой работы в Киеве, почти треть предложений - 1 889. В Днепре - 440, во Львове - 429.

Работа с бронированием сейчас чаще всего появляется в сфере производства и рабочих профессий - 2 069 вариантов. В частности, компании ищут инженеров-конструкторов, электромехаников, радиотехников, радиоинженеров, операторов токарных станков и тому подобное.

Также много вакансий в сфере администрации и руководства среднего звена - 772. Там ищут главных энергетиков, руководителей отделов обеспечения и тому подобное. В сфере строительства и архитектуры - 698 вакансий. В частности ищут: электриков участка, прорабов, инженеров-проектировщиков, машинистов бульдозера и автомобильного крана и тому подобное.

Вакансии с бронированием есть в сфере логистики, складов, ВЭД (внешней экономической деятельности) - 693, в сфере транспорта и автобизнеса - 604, в розничной торговле - 538. Также есть спрос на работников в сфере телекоммуникаций и связи - 527 вакансий. Там ищут электромонтеров, монтажников, техников и системных администраторов и т.д.

В общем на рынке наибольший спрос на специальности, которые можно привлечь в производстве товаров для обеспечения фронта, или же в деятельности, которая направлена на восстановление инфраструктуры после вражеских атак.

Вакансии с бронированием (скриншот сайта Work.ua)

Что нужно знать о бронировании работников

Важно понимать, что бронирование происходит не на основе конкретной профессии, ключевым является компания или организация, куда человек трудоустраивается. В большинстве случаев работодатели могут бронировать до 50% штата мобилизационного возраста. В редких случаях - 100%.

Предоставлять бронь своим работникам имеют право органы государственной власти, органы местного самоуправления и другие государственные органы (Нацполиция, Антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности, органы прокуратуры, ГСЧС и т.д.).

Также своих работников могут бронировать предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для обеспечения потребностей армии или жизнедеятельности населения во время военного положения.

На бронирование могут рассчитывать работники специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина.

Работодатель бронирует работников самостоятельно, это можно сделать через "Дію". Процедура длится до 72 часов. В среднем бронирование выдают на полгода, далее его нужно продолжать.