У Європі влітку скасують понад 10 тисяч рейсів: названа причина

Масові страйки співробітників авіакомпаній призвели до затримки та скасування польотів

У Європі тривають масові скасування авіарейсів. Страйки по всій Європі посилили хаос в аеропортах. Очікується, що польотів протягом літа скасують ще більше.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Express.co.uk.

Туристів попереджають про зрив літніх відпусток, оскільки скасування рейсів великими авіакомпаніями порушує графік польотів. Екіпажі Ryanair, easyJet, British Airways та інших компаній проводять страйки по всій Європі. Це може призвести до скасування більш як 10 000 літніх рейсів.

Які авіакомпанії виходять на страйки

Співробітник Ryanair у Бельгії, Португалії, Франції, Італії та Іспанії беруть участь у страйку з 25 червня по 2 липня. Співробітники компанії мітингують через низькі зарплати і просять покращити умови праці.

В Іспанії страйки тривають вже п'ять днів. У Франції пройшов дводенний страйк - 25 і 26 червня. Вчора в аналогічному заході взяли участь співробітники компанії в Італії.

Фото: Співробітники Ryanair незадоволені зарплатами та умовами роботи (unsplash.com)

Екіпаж Ryanair у Великобританії на страйки не виходив. Але там заявили, що ситуація з рейсами в країні торкнеться 30 000 пасажирів. І додали, що "щиро шкодують про ці непотрібні клієнтам збої".

У страйках беруть участь пілоти і бортпровідники інших авіакомпаній. Серед них - easyJet, Volotea, Malta Air і Crewlink.

Бортпровідники і Malta Air і CrewLink в Італії також припинили роботу в суботу, 25 червня. Пілоти з Норвегії, Швеції та Данії, що працюють на скандинавську авіакомпанію SAS, анонсували страйк на середу, 29 червня.

Раніше ми писали, чому в Європі масово мітингують співробітники аеропортів і авіакомпаній.