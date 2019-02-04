Через страйк в аеропорту Гамбурга було скасовано понад 70 рейсів

Фото: аеропорт Гамбурга (wikipedia.org)

У зв'язку із страйком не змогли скористатися послугами аеропорту близько 9 тис. пасажирів

Попереджувальний страйк наземного персоналу, який пройшов сьогодні, 4 лютого, в аеропорту Гамбурга (Німеччина), зачепив близько 9 тисяч пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, через страйк було скасовано щонайменше 74 рейси.

Зазначається, що наразі профспілка Verdi, яка є організатором страйку, також веде тарифні переговори з аеропортами Дюссельдорфа, Мюнхена, Бремена та Ганновера.

Співробітники аеропорту вимагають підвищення заробітньої платні.

РБК-Україна писало про початок забастовки в аеропорту Гамбурга.

Окрім того, у аеропорту Мюнхена (Німеччиина) сьогодні, 4 лютого, у зв'язку із снігопадом у Баварії скасували 140 рейсів.

зазначимо, у січні страйки проходили у трьох великих аеропортах Німеччини. Зокрема, страйк підтримали аеропорти Кельн-Бонна, Штутгарта та Дюссельдорфа. Німецька профспілка вимагав ввести єдину тарифну сітку, згідно з якою співробітники, які відповідають за безпеку, отримували оплату в 20 євро за годину.