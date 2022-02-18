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"За таке нас проклянуть нащадки". Рєзніков запевняє - агресії проти Білорусі від України бути не може

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Україна, П'ятниця 18 лютого 2022 12:05
"За таке нас проклянуть нащадки". Рєзніков запевняє - агресії проти Білорусі від України бути не може Фото: міністр оборони Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Кароліна Гайдук

Міністр оборони Олексій Резніков виступає за діалог з білоруською стороною. Він зазначив, що для Білорусі немає ризиків і загроз з українського боку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ міністра оборони України Олексія Рєзнікова у Верховній Раді сьогодні, 18 лютого.

За словами Рєзнікова, днями у нього відбулася телефонна розмова з главою Міноборони Білорусі Віктором Хреніним. Сторони домовилися про зміцнення довіри між відомствами оборони.

"Я говорив вже багато разів і не втомлююся повторювати. Білорусь - це особлива країна для нас, білоруський народ - дуже близький нам. Ніякої агресії по відношенню до Білорусі з боку України не може бути в принципі. За це нас проклянуть нащадки. Тому я виступаю за діалог і зміцнення довіри між відомствами оборони", - зазначив Резніков.

Відзначимо, що Олексій Резніков вважає малоймовірним вторгнення Росії і захоплення Києва з території Білорусі. Він підкреслив, що рельєф місцевості і вибудувана на цьому напрямку оборона ускладнять завдання наступаючим.

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Міністерство оборони України Олексій Резніков
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