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Обломок сбитого вражеского дрона повредил два здания в Киеве

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Киев, Среда 14 декабря 2022 08:05
Обломок сбитого вражеского дрона повредил два здания в Киеве Фото: в Киеве обломок сбитого "Шахеда" повредил здания (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве обломок от сбитого украинской системой противовоздушной обороны рано утром 14 декабря вражеского дрона типа Shahed повредил два административных здания в Шевченковском районе столицы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В районе столицы силами ПВО сбито 10 "Шахедов". По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе", - говорится в сообщении.

Информация о возможных жертвах уточняется, добавили в КГВА.

Также киевлян и гостей столицы призывают оставаться в укрытиях, так как воздушная тревога продолжается.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что большинство иранских дронов были сбиты ПВО в области. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что над Киевом и областью в общей сложности сбили 10 "шахедов" противника.

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