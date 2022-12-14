Обломок сбитого вражеского дрона повредил два здания в Киеве
В Киеве обломок от сбитого украинской системой противовоздушной обороны рано утром 14 декабря вражеского дрона типа Shahed повредил два административных здания в Шевченковском районе столицы.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Киевской городской военной администрации (КГВА).
"В районе столицы силами ПВО сбито 10 "Шахедов". По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе", - говорится в сообщении.
Информация о возможных жертвах уточняется, добавили в КГВА.
Также киевлян и гостей столицы призывают оставаться в укрытиях, так как воздушная тревога продолжается.
Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что большинство иранских дронов были сбиты ПВО в области. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что над Киевом и областью в общей сложности сбили 10 "шахедов" противника.
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