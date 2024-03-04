"При определенных условиях можно допустить": Малюська об ограничениях для уклонистов

Комментируя позицию омбудсмена Дмитрия Лубинца относительно неконституционности норм о блокировании счетов, Малюська сказал: "Мы более осторожны с нашими оценками. Я бы не говорил о том, что какие-то нормы законопроекта однозначно неконституционны. Нет решения Конституционного суда по подобным делам или по подобным вопросам. И практики ЕСПЧ также".

По его словам, "на период военного положения множество прав и свобод граждан могут быть ограничены". "Другое дело, что такое ограничение должно быть обоснованным, и это очень сенситивный и тонкий вопрос оценки, насколько соблюден баланс между общественным интересом и радикальностью в ограниченных правах", - добавил он.

Малюська считает, что каждое конкретное положение законопроекта о мобилизации подлежит тщательной, взвешенной оценке. "Прямого и однозначного нарушения Конституции я там не вижу. Это не значит, что его там вообще нет. Это означает, что в большинстве случаев те положения, которые, скажем так, вызывают возмущение, их нужно оценивать с точки зрения баланса интересов. Но не более того. Там нет чего-либо, что прямо нарушало бы Конституцию", - сказал министр.

Малюська сообщил, что законопроект о мобилизации разрабатывался Министерством обороны по специальной процедуре и не поступал в Минюст для тщательного анализа, и правового вывода не получил.

"Нам точно нужно принимать действенные меры, чтобы исключить уклонение от исполнения воинского долга, с одной стороны. С другой стороны, те налагаемые ограничения должны иметь определенное логическое обоснование. Блокирование счетов в банке - оно самое сенситивное. Я убежден, что при определенных условиях такое блокирование можно было допускать, оно было бы конституционным. Есть ли эти условия в конкретно нашей ситуации, в нашем законопроекте? Воздержусь от комментария. Оценим если будет обращение", - добавил министр.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в конце января Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. В частности, Раде предложили снизить призывной возраст до 25 лет, усилить наказание для уклонистов, а также ввести вручение повесток в онлайн-формате.

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ко второму чтению отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации, но поддержал лишение права управлять автомобилем.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что законодательство о банковской тайне не позволяет ограничивать финансовые операции тех, кто не явился в ТЦК, как это предусмотрено законопроектом о мобилизации. В НБУ надеются, что до этого не дойдет.