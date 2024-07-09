"За Охматдет": украинские хакеры атаковали сетевую инфраструктуру РФ

Украинские хакеры совершили очередную кибератаку на российскую сетевую инфраструктуру в ответ на ракетный удар РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

По информации РБК-Украина, в результате кибератаки были уничтожены многочисленные серверы, осуществлена массовая рассылка смс с сообщением "Это вам за Охматдет!", выведено из строя сетевое оборудование, системы видеонаблюдения и стерты сотни терабайтов важных данных.

На этот раз кибератаки стали "Областная клиническая больница РЖД Пермь", ООО "ФД-Телеком" и ООО ВАПК (волгоградская агропромышленная компания).

Так, в результате операции в ООО "ФД-Телеком" уничтожены 174 виртуальных и один физический сервер, удален 51 терабайт информации, уничтожена система видеонаблюдения и нанесен прямой финансовый ущерб на 360 тысяч рублей.

В то же время по результатам киберудара по "Областной клинической больнице РЖД Пермь" выведены из строя 70 персональных компьютеров врачей, уничтожены файловые хранилища, корпоративная почта, 12 виртуальных серверов, три гипервизора. Также выведено из строя сетевое оборудование: коммутаторы, маршрутизаторы и внутренняя телефония.

На персональных компьютерах персонала атакованных объектов появились фотографии разрушений и пострадавших детей во время террористической атаки по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Среди прочего был сломан и автоответчик больницы: при попытках пациентов дозвониться в медучреждение, автоответчик вместо стандартного сообщения выдавал правдивую информацию о преступных действиях руководства РФ и военных преступлениях российской армии.

Кроме того, в ООО ВАПК в результате кибератаки зашифровано два компьютера вместе с данным объемом около 3 терабайта, в том числе акты, счета, договоры и бухгалтерская документация.