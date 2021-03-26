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"За брехню та дезінформацію". Китай ввів санкції проти Великобританії

Новость на русском → Китай, П'ятниця 26 березня 2021 04:50
"За брехню та дезінформацію". Китай ввів санкції проти Великобританії фото: парламент Китаю (Guang Niu/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Влада Китаю заявила про введення нових санкцій щодо Великобританії. Мова йде про дев'ять фізичних та чотири юридичні особи.

Про це повідомляється на сайті китайського МЗС.

Санкції введені нібито за "поширення брехні і дезінформації" про ситуацію в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Обмеження стали відповіддю на введені раніше Лондоном санкції проти Пекіна. МЗС КНР звинуватило Британію в порушенні норм міжнародного права.

Особам та організаціям, які потрапили під санкції, заборонено в'їзд у Китай. А також, будуть заморожені їхні активи на території країни.

"Рішучість Китаю захищати національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку непохитна і застерігає британську сторону від того, щоб йти все далі і далі по хибному шляху. В іншому випадку Китай ще раз рішуче відповість", - йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї за порушення прав людини. У списку санкцій виявилися китайські чиновники і "охоронець Кадирова".

Після чого Пекін ввів санкцій проти низки європейських парламентаріїв і вчених, їм заборонили в'їзд в країну. Відразу кілька країн Євросоюзу у вівторок, 23 березня, викликали у свої міністерства закордонних справ послів Китаю.

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