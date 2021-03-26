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"За ложь и дезинформацию". Китай ввел санкции против Великобритании

Новина українською → Китай, Пятница 26 марта 2021 04:50
"За ложь и дезинформацию". Китай ввел санкции против Великобритании фото: парламент Китая (Guang Niu/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Власти Китая заявили о введении новых санкций в отношении Великобритании. Речь идет о девяти физических и четырех юридических лиц.

Об этом сообщается на сайте китайского МИД.

Санкции введены якобы за "распространение лжи и дезинформации" о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Ограничения стали ответом на введенные ранее Лондоном санкции против Пекина. МИД КНР обвинил Британию в нарушении норм международного права.

Попавшим под санкции лицам и организациям запрещен въезд в Китай. А также, будут заморожены их активы на территории страны.

"Решимость Китая защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития непоколебима и предостерегает британскую сторону от того, чтобы идти все дальше и дальше по ложному пути. В противном случае Китай еще раз решительно ответит", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против Китая, России и Северной Кореи за нарушения прав человека. В санкционном списке оказались китайские чиновники и "охранник Кадырова".

После чего Пекин ввел санкций против ряда европейских парламентариев и ученых, им запретили въезд в страну. Сразу несколько стран Евросоюза во вторник, 23 марта, вызвали в свои министерства иностранных дел послов Китая.

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