"За ложь и дезинформацию". Китай ввел санкции против Великобритании

Власти Китая заявили о введении новых санкций в отношении Великобритании. Речь идет о девяти физических и четырех юридических лиц.

Об этом сообщается на сайте китайского МИД.

Санкции введены якобы за "распространение лжи и дезинформации" о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Ограничения стали ответом на введенные ранее Лондоном санкции против Пекина. МИД КНР обвинил Британию в нарушении норм международного права.



Попавшим под санкции лицам и организациям запрещен въезд в Китай. А также, будут заморожены их активы на территории страны.

"Решимость Китая защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития непоколебима и предостерегает британскую сторону от того, чтобы идти все дальше и дальше по ложному пути. В противном случае Китай еще раз решительно ответит", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против Китая, России и Северной Кореи за нарушения прав человека. В санкционном списке оказались китайские чиновники и "охранник Кадырова".

После чего Пекин ввел санкций против ряда европейских парламентариев и ученых, им запретили въезд в страну. Сразу несколько стран Евросоюза во вторник, 23 марта, вызвали в свои министерства иностранных дел послов Китая.