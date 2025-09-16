Съезд на Подол и 3 станции метро: у Кличко рассказали о дальнейших работах на Подольском мосту

"Подольский мостовой переход имеет стратегическое значение для дальнейшей организации транспортной мобильности города. Следующим этапом станет строительство съезда на Подол", – говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что это позволит разгрузить транспортные потоки и сделает передвижение по городу более комфортным.

Параллельно идет подготовка к реализации первого этапа строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая соединит левый и правый берега столицы.

Проект предусматривает строительство участка от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная".

Линия будет включать станции "Глыбочицкая", "Подольская", "Радужная" и 3 станции в конструкциях мостового перехода. Предусмотрены пересадочные узлы между станциями "Лукьяновская" – "Глыбочицкая" и "Тараса Шевченко" – "Подольская", сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Часть подготовительных работ уже выполнена. После строительства съезда на Подол начнутся работы, необходимые для запуска метро на Троещину, отметили в столичной мэрии.