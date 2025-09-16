RU

Общество Образование Деньги Изменения

Съезд на Подол и 3 станции метро: у Кличко рассказали о дальнейших работах на Подольском мосту

Фото: на Подольском мосту планируют сделать съезд на Подол и 3 станции метро (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Следующим этапом развития транспортной инфраструктуры вокруг Подольского мостового перехода станет строительство съезда на Подол и подготовка к запуску трех станций метро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"Подольский мостовой переход имеет стратегическое значение для дальнейшей организации транспортной мобильности города. Следующим этапом станет строительство съезда на Подол", – говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что это позволит разгрузить транспортные потоки и сделает передвижение по городу более комфортным.

Параллельно идет подготовка к реализации первого этапа строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая соединит левый и правый берега столицы.

Проект предусматривает строительство участка от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная".

Линия будет включать станции "Глыбочицкая", "Подольская", "Радужная" и 3 станции в конструкциях мостового перехода. Предусмотрены пересадочные узлы между станциями "Лукьяновская" – "Глыбочицкая" и "Тараса Шевченко" – "Подольская", сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Часть подготовительных работ уже выполнена. После строительства съезда на Подол начнутся работы, необходимые для запуска метро на Троещину, отметили в столичной мэрии.

Как известно, 23 августа было полностью открыто движение по Подольскому мостовому переходу и по обеим частям нового тоннеля.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко на полях Ukrainian Recovery Conference обсудил реализацию стратегического проекта строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена с президентом Европейского Инвестиционного Банка Терезой Червинской. По словам Кличко, ЕИБ выразил заинтересованность в этом проекте.

