Кличко о результатах Конференции по восстановлению: Киев при поддержке ЕС обновит транспорт и больницы

Мэр Киева Виталий Кличко на конференции по восстановлению в Риме договорился с инвесторами о совместных инфраструктурных проектах. Речь шла, в частности, о реконструкции больницы, модернизации электротранспорта и строительстве метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По его словам, на Ukraine Recovery Conference презентовали подписанное соглашение с ЕБРР о подготовке кредитного финансирования, речь идет о модернизации киевского метро на сумму до 150 млн евро.

"А с вице-президентом Европейского Инвестиционного Банка Терезой Червинской говорили о реализации совместных инфраструктурных проектов. Несмотря на войну, Киев продолжает обновлять электротранспорт при поддержке ЕИБ - сейчас в работе три проекта на общую сумму 200 млн евро. Также обсудили возможность финансирования реконструкции городской клинической больницы №6 с размещением больницы скорой помощи "Правобережная" ориентировочно на 60 млн евро", - сообщил Виталий Кличко.





Мэр Киева Виталий Кличко на конференции по восстановлению в Риме (t.me/vitaliy_klitschko)

Мэр Киева отметил, что кредитное соглашение между ЕБРР и Киевом по модернизации метро планируется подписать в ноябре во время Киевского инвестиционного форума, который состоится в Берлине. Сейчас реализуется проект по обновлению подвижного состава метро на 50 млн евро. Согласно новому соглашению, сумму кредита планируется увеличить до 150 млн евро. Об этом Кличко договорился во время встречи с директором ЕБРР в Украине и Молдове Арвидом Тюркнером и делегацией Европейского Инвестбанка.

Всего сегодня совместно с ЕБРР Киев воплощает три проекта на общую сумму 245 млн евро: по обеспечению энергоустойчивости Киева, модернизации системы централизованного теплоснабжения и модернизации городского транспорта, сообщил Кличко.

В рамках Меморандума с ЕИБ на 450 млн евро осенью планируется подписать еще два кредитных соглашения на 77 млн евро для закупки новых вагонов метро и троллейбусов.

"ЕИБ заинтересован и в стратегическом проекте строительства Подольско-Выгуровской линии метро, ориентировочная стоимость которого составляет 1,5 млрд евро", - отметил мэр Киева.

Также на полях Ukraine Recovery Conference Кличко встретился с Президентом Комитета регионов Европейского Союза Каттой Тютто и Генеральным секретарем Совета европейских муниципалитетов и регионов Фабрицио Росси. Говорили о ситуации в Украине и защите прав местного самоуправления.

"Отметил, что Ассоциация городов Украины разработала при участии международных экспертов концепцию восстановления местного самоуправления. Чтобы работать вместе с партнерами над дальнейшим внедрением децентрализации в Украине", - подчеркнул Виталий Кличко.