ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кличко о результатах Конференции по восстановлению: Киев при поддержке ЕС обновит транспорт и больницы

Пятница 11 июля 2025 13:08
UA EN RU
Кличко о результатах Конференции по восстановлению: Киев при поддержке ЕС обновит транспорт и больницы Фото: мэр Киева Виталий Кличко на Конференции по восстановлению в Риме (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко на конференции по восстановлению в Риме договорился с инвесторами о совместных инфраструктурных проектах. Речь шла, в частности, о реконструкции больницы, модернизации электротранспорта и строительстве метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, на Ukraine Recovery Conference презентовали подписанное соглашение с ЕБРР о подготовке кредитного финансирования, речь идет о модернизации киевского метро на сумму до 150 млн евро.

"А с вице-президентом Европейского Инвестиционного Банка Терезой Червинской говорили о реализации совместных инфраструктурных проектов. Несмотря на войну, Киев продолжает обновлять электротранспорт при поддержке ЕИБ - сейчас в работе три проекта на общую сумму 200 млн евро. Также обсудили возможность финансирования реконструкции городской клинической больницы №6 с размещением больницы скорой помощи "Правобережная" ориентировочно на 60 млн евро", - сообщил Виталий Кличко.


Мэр Киева Виталий Кличко на конференции по восстановлению в Риме (t.me/vitaliy_klitschko)

Мэр Киева отметил, что кредитное соглашение между ЕБРР и Киевом по модернизации метро планируется подписать в ноябре во время Киевского инвестиционного форума, который состоится в Берлине. Сейчас реализуется проект по обновлению подвижного состава метро на 50 млн евро. Согласно новому соглашению, сумму кредита планируется увеличить до 150 млн евро. Об этом Кличко договорился во время встречи с директором ЕБРР в Украине и Молдове Арвидом Тюркнером и делегацией Европейского Инвестбанка.

Всего сегодня совместно с ЕБРР Киев воплощает три проекта на общую сумму 245 млн евро: по обеспечению энергоустойчивости Киева, модернизации системы централизованного теплоснабжения и модернизации городского транспорта, сообщил Кличко.

В рамках Меморандума с ЕИБ на 450 млн евро осенью планируется подписать еще два кредитных соглашения на 77 млн евро для закупки новых вагонов метро и троллейбусов.

"ЕИБ заинтересован и в стратегическом проекте строительства Подольско-Выгуровской линии метро, ориентировочная стоимость которого составляет 1,5 млрд евро", - отметил мэр Киева.

Также на полях Ukraine Recovery Conference Кличко встретился с Президентом Комитета регионов Европейского Союза Каттой Тютто и Генеральным секретарем Совета европейских муниципалитетов и регионов Фабрицио Росси. Говорили о ситуации в Украине и защите прав местного самоуправления.

"Отметил, что Ассоциация городов Украины разработала при участии международных экспертов концепцию восстановления местного самоуправления. Чтобы работать вместе с партнерами над дальнейшим внедрением децентрализации в Украине", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось, 10 и 11 июля в Риме проходит Ukraine Recovery Conference-2025. Это четвертая Конференция по вопросам восстановления Украины с начала полномасштабной войны России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко
Новости
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом