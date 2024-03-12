Появился первый официальный кандидат на должность генсека НАТО

"Я решил принять участие в конкурсе на должность генерального секретаря НАТО", - заявил президент Румынии.

По словам президента, прошло два десятилетия с тех пор, как Румыния стала членом НАТО, которая на протяжении 75 лет продвигает демократию и свободу, а также создала большую сеть партнеров.

Он добавил, что кардинальными ценностями Альянса является верховенство закона, а уважение к основным правам и свободам - это компас, который вел всех к консолидации демократии.

"Зонтик НАТО предложил нам самые сильные гарантии безопасности в истории", - сказал президент Йоханнис.

Война в Украине

По его словам, военный конфликт в Европе стал реальностью, которая еще несколько лет назад казалась маловероятной. А Россию он назвал долгосрочной угрозой для европейского континента.

Также он добавил, что границы НАТО приобретают первостепенное значение, и укрепление восточного фланга останется долгосрочным приоритетом.

Йоханнис заверил, что Румыния доказала, что она является оплотом стабильности и безопасности в регионе. Страна инициировала национальный пакт со всеми сторонами о выделении 2% ВВП на оборону, и теперь Бухарест достиг 2,5% ВВП.

Кто еще мог бы возглавить НАТО

Недавно издание Politico написало о том, что президент США Джо Байден поддерживает назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО после того, как истечет срок полномочий Йенса Столтенберга.

При этом издание Sky News сообщало, что Британия также поддерживает кандидатуру Рютте. Стоит отметить, что полномочия Столтенберга истекают 1 октября 2024 года.

Однако в конце февраля Bloomberg написала, что Румыния сообщила странам НАТО о том, что планирует выдвинуть на пост генерального секретаря Альянса своего президента Клауса Йоханиса.