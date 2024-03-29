RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не явился на допрос в СБУ. Украина объявила в розыск "главу МИД" Приднестровья

Фото: Виталий Игнатьев, "глава МИД" Приднестровья (сайт "МИД" Приднестровья)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители объявили в розыск так называемого "министра иностранных дел" Приднестровья Виталия Игнатьева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

Согласно информации в базе, в розыск Игнатьева объявило управление Службы безопасности Украины в Винницкой области. 

"Лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования", - сказано в базе розыска. 

При этом там уточняется, что меру пресечения по отношению к Игнатьеву не избирали. 

Что предшествовало

Напомним, 9 января стало известно, что СБУ вызвало на допрос гражданина Украины Виталия Игнатьева, который является так называемым "министром иностранных дел "Приднестровской молдавской республики".

Такое решение приняли из-за подозрения "чиновника" в коллаборационистской деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины.

В частности, он отказался осуждать российскую агрессию против Украины, а также в 2014 году заявил, что оккупацией Крыма "Россия в очередной раз подтвердила свой высокий статус и авторитет как державы".

Напомним, 17 марта "власти" Приднестровья заявили о "прилете" по воинской части. В Кишиневе и Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныМинистерство внутренних дел Украины