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Появился актуальный график отключений света в Киеве

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Киев, Вторник 25 октября 2022 10:27
Появился актуальный график отключений света в Киеве Фото: в Киеве начались стабилизационные отключения электроэнергии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве во вторник, 25 октября, снова начались стабилизационные отключения электроэнергии для во избежание аварий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В Киеве по распоряжению НЭК "Укрэнерго" начались стабилизационные отключения света", - говорится в сообщении.

ДТЭК на своем сайте публикует актуальный график адресов стабилизационных отключений электроэнергии.

Также с графиком можно ознакомиться здесь.

Отметим, что пока будет действовать распоряжение НЭК "Укрэнерго", каждая из трех групп будет отключаться в определенный период времени. Максимальное время отключения электроэнергии составит не более 4 часов. Однако в некоторых регионах из-за масштабности повреждений энергосистемы свет может отсутствовать более длительное время.

Кроме того, в столичной администрации напоминают о необходимости максимально уменьшить использование электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме страны.

Напомним, сегодня "Укрэнерго" вынужденно применило графики ограничения электропотребления и мощности для промышленных потребителей во всех регионах Украины. Это сделано для стабилизации энергосистемы.

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Киев Электроэнергия відключеня світла
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