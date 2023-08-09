Появилось новое спутниковое фото поврежденного "Оленегорского горняка"

Российский корабль "Оленегорский горняк" после атаки надводными дронами в ночь на 4 августа, находится в плавучем доке Новороссийска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фото, снятое со спутника и публикуемое "Радио Свобода".

На новом спутниковом снимке высокого разрешения виден поврежденный в результате атаки украинского надводного дрона большой десантный корабль "Оленегорский Горняк". Известно, что фото сделано днем 8 августа. "Корабль отбуксирован для ремонта в плавучий док в порту Новороссийска", - пишет издание. Повреждение "Оленегорского горняка" В ночь на 4 августа возле Новороссийска серьезные повреждения получил большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины подтвердили операцию, в ходе которой корабль оккупантов в Черном море был атакован надводными дронами. По мнению спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, "Оленегорский горняк" может не вернуться в Северный флот РФ.