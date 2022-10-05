Появились свежие фото "пропавшей" российской подлодки с торпедами "Посейдон"

Российскую подлодку "Белгород", которая является носителем торпеды "Посейдон", обнаружили в Баренцевом море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naval News .

Отметим, что ранее СМИ писали о передвижении "Белгорода". Так, издание La Repubblica со ссылкой на разведку НАТО заявляло, что подлодка никогда не выходила из Белого моря, а теперь готовится провести испытания в Карском море.

Однако изображения, полученные Naval News показывают, что подлодка находится в Баренцевом море, к северу от российского Кольского полуострова.

Добавим, что "Посейдон" - это беспилотный подводный аппарат, который способен нести ядерную боеголовку. Наибольшая зафиксированная мощность испытуемого ядерного заряда торпеды составляла 58 мегатонн.

РБК-Украина ранее писало, на что способно это "оружие Судного дня".

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что Россию будут ожидать "серьезные последствия", если она решит применить ядерное оружие.

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