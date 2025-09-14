Появились первые кадры после чрезвычайной ситуации на ж/д в Киевской области

В "Укрзализныце" показали первые кадры после взрывов на железной дороге в Киевской области. В результате чрезвычайной ситуации повреждена железная дорога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского в Facebook
Как отметил, что поезд №73 Харьков-Перемышль, который попал в зону чрезвычайной ситуации под Бояркой, продолжил движение.
"Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку поездом, часть (21 пассажира) подвезли к Киевскому вокзалу. Уже в 04:15 поезд в Киеве подхватит этих пассажиров и продолжит движение", - сообщал он.
По словам Перцовского, всех пассажиров, кто вернулся домой, по их же билетам посадят на следующие поезда до Перемышля.
"Пострадавших не было. Некоторые имели незначительные повреждения при посадке / высадке - всем оказали помощь прямо на месте. Вещи все найдены, собачки / котики все на месте также", - добавил Перцовский.
"Укрзализныця" сообщила, что ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия в Киевской области и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам.
В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами. Актуальная информация о задержках - по ссылке: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.
Измененные маршруты - через Коростень курсируют поезда:
Через Триполье-Днестровское - Мироновку:
На Киевщине ночью 14 сентября произошла чрезвычайная ситуация - была повреждена железная дорога. Около 02:00 в Фастовском районе прогремели взрывы. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что это не связано с атакой РФ.
Из-за чрезвычайной ситуации ряд поездов изменили маршрут. Так, часть пассажиров поезда Харьков - Перемышль доставили автобусами в Киев, а остальные отправились поездом, но с измененным маршрутом.
Трем женщинам оказали медицинскую помощь - у них была острая реакция на стресс.