Появились первые кадры после чрезвычайной ситуации на ж/д в Киевской области

Как отметил, что поезд №73 Харьков-Перемышль, который попал в зону чрезвычайной ситуации под Бояркой, продолжил движение.

"Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку поездом, часть (21 пассажира) подвезли к Киевскому вокзалу. Уже в 04:15 поезд в Киеве подхватит этих пассажиров и продолжит движение", - сообщал он.



По словам Перцовского, всех пассажиров, кто вернулся домой, по их же билетам посадят на следующие поезда до Перемышля.

"Пострадавших не было. Некоторые имели незначительные повреждения при посадке / высадке - всем оказали помощь прямо на месте. Вещи все найдены, собачки / котики все на месте также", - добавил Перцовский.

Задержки поездов

"Укрзализныця" сообщила, что ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия в Киевской области и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам.

В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами. Актуальная информация о задержках - по ссылке: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Измененные маршруты - через Коростень курсируют поезда:

№1/123 Харьков - Ворохта, Ивано-Франковск;

№73 Харьков - Перемышль;

№79 Днепр - Львов;

№119 Днепр - Холм;

№243/63/111 Киев, Харьков, Изюм - Львов;

№24 Холм - Киев; №24 Холм - Киев;

№92 Львов - Киев;

№52 Перемышль - Киев; №52 Перемышль - Киев;

№9/159 Киев - Будапешт, Трускавец;

№750 Ужгород - Киев.

Через Триполье-Днестровское - Мироновку: