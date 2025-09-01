Появились первые фото подозреваемого в убийстве Андрея Парубия

"Полицейские задержали убийцу Андрея Парубия. Он долгое время готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать", - написал глава Нацпола.

По его словам, 30 августа в Сиховском районе Львова подозреваемый замаскировался под курьера и открыл огонь по политику прямо среди бела дня, осуществив восемь выстрелов.

"Хладнокровная жестокость. Даже убедился, что жертва умерла. А потом пытался скрыть следы - переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области", - отметил Выговский.

Однако убежать фигуранту не удалось, впоследствии он был задержан.

"Круглосуточная работа полицейских Львовщины и центрального аппарата НПУ дала свой результат - дерзкий убийца задержан, необходимые доказательства собраны. Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый", - добавил Выговский.

Фото: с места задержания подозреваемого в убийстве Андрея Парубия (facebook.com/UA.National.Police)

Убийство Андрея Парубия

Напомним, что в субботу, 30 августа во Львове был убит Андрей Парубий, бывший спикер Верховной Рады Украины.

По предварительным данным, нападавший произвел около восьми выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия, в результате чего политик погиб на месте происшествия.