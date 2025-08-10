Появились обновленные карты боев от Генштаба: где больше всего атак врага

Враг вчера нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара шестью ракетами и 79 авиационных ударов, в частности сбросил 146 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, противник совершил 6 157 обстрелов, из них 118 - из РСЗО, и привлек для поражения 3 910 дронов-камикадзе.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, одну пушку и один зенитный ракетный комплекс "Бук" российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боевых столкновений. Противник нанес семь авиационных ударов, сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 267 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор пять раз штурмовал позиции защитников в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Колодязное и Петро-Ивановка.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов противника вблизи Петропавловки, Кондрашовки, Загрызово, Новой Кругляковки и в направлении Купянска и Ковалевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Колодязи, Диброва, Новый Мир, Карповка и в направлении населенных пунктов Ольговка, Григорьевка, Серебрянка, Шандриголовое.

На Северском направлении в течение минувших суток враг совершил семь атак на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Григорьевка, Серебрянка, Переездное и в сторону Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районах Белой Горы, Часового Яра и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении защитники остановили 43 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Родинское, Лысовка, Сухой Яр, Зверево, Удачное, Дачное, Уют и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Покровск, Сухецкое.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 20 атак вблизи населенных пунктов Свободное Поле, Малиевка, Темировка и в сторону населенных пунктов Ольговское, Искра, Александроград, Зеленый Гай, Филиал, Камышеваха, Толстой.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил три штурма в районах Новоданиловки и Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг шесть раз безуспешно пытался продвинуться к укреплениям украинских воинов.