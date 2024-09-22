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Появились новые снимки спутника после неудачного испытания россиянами ракеты "Сармат"

Фото: появились новые снимки спутника после взрыва российской ракеты "Сармат" (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне провели неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", она взорвалась. В сети появились новые спутниковые снимки последствий взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Пуски ракеты РС-28 производился с космодрома "Плесецк". Ракета взорвалась в шахте, фактически уничтожив инфраструктуру стартовой площадки "Юбилейный".

Аналитики предполагали, что взорваться могло жидкое ракетное топливо в процессе заправки. То есть до самого пуска "Сармата" дело могло и не дойти.

Это уже не менее четвертое неудачное испытание ракеты "Сармат". Единственный успешный, как утверждало российское Минобороны, запуск ракеты с космодрома "Плесецк" был 20 апреля 2022 года. Несмотря на это, российский диктатор Владимир Путин утверждал, что ракета "Сармат" уже поставлена ​​на вооружение в войска.

 

 

 

Что этому предшествовало

OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки российского космодрома "Плесецк". Как сообщается, там россияне провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сатана" или "Сармат".

Вероятно, испытания прошли в промежутке с 20 по 22 сентября 2024 года. На картинке можно заметить огромный кратер после взрыва. Пуск ракеты произошел из шахтной пусковой установки.

Больше о российской ракете "Сармат" и другом стратегическом оружии РФ - в материале РБК-Украина.

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