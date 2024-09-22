Появились новые снимки спутника после неудачного испытания россиянами ракеты "Сармат"

Россияне провели неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", она взорвалась. В сети появились новые спутниковые снимки последствий взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Пуски ракеты РС-28 производился с космодрома "Плесецк". Ракета взорвалась в шахте, фактически уничтожив инфраструктуру стартовой площадки "Юбилейный".
Аналитики предполагали, что взорваться могло жидкое ракетное топливо в процессе заправки. То есть до самого пуска "Сармата" дело могло и не дойти.
Это уже не менее четвертое неудачное испытание ракеты "Сармат". Единственный успешный, как утверждало российское Минобороны, запуск ракеты с космодрома "Плесецк" был 20 апреля 2022 года. Несмотря на это, российский диктатор Владимир Путин утверждал, что ракета "Сармат" уже поставлена на вооружение в войска.
OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки российского космодрома "Плесецк". Как сообщается, там россияне провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сатана" или "Сармат".
Вероятно, испытания прошли в промежутке с 20 по 22 сентября 2024 года. На картинке можно заметить огромный кратер после взрыва. Пуск ракеты произошел из шахтной пусковой установки.
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