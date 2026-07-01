Появились кадры последствий удара по заводу "Искандеров" в России
В России в результате ракетного удара получил существенные повреждения оборонный завод "Титан-Баррикады" в Волгограде, где изготавливают компоненты для ракетных комплексов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" ("Радио Свобода").
Последствия попадания на снимках
Журналисты обнародовали свежие спутниковые фотографии компании Vantor, сделанные 1 июля. На снимках четко видны по меньшей мере два существенно поврежденных корпуса российского военного предприятия.
Ранее в социальных сетях также появилось видео, зафиксировавшее точное попадание двух украинских ракет FP-5 "Фламинго" по территории этого оборонного объекта.
Производящие на заводе
Российский завод "Титан-Баррикады" является стратегическим объектом для армии окупантов. Он специализируется на производстве пусковых установок, артиллерийских систем и компонентов для стратегических и тактических ракетных комплексов, в частности "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М".
Заявление Зеленского
Успешную атаку Сил обороны подтвердил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что удар по промышленному комплексу в Волгограде был нанесен в ночь на 27 июня.
"Это большой промышленный комплекс, где враг производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям. Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. Спасибо воинам наших Сил обороны за точность", - подчеркнул глава государства.
Удары по военным заводам в России
Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве ракетного вооружения и компонентов к нему, все чаще оказываются под ударами.
Напомним, утром 27 июня в российском Волгограде раздались мощные взрывы. Ракеты атаковали местное оборонное предприятие, занимающееся выпуском пусковых установок для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".
Ракетную опасность этой ночью объявляли сразу в нескольких регионах РФ, а на зафиксированных очевидцами кадрах видны четкие прилеты и густые столбы дыма над городом.
Кроме того, несколькими днями ранее, 22 июня, серия взрывов всколыхнула российский Воронеж. Тогда под удар попал другой важный для окупантов военный завод, производящий микроэлектронику и компоненты для российских ракет.
Несмотря на заявления местных властей об "сбитии целей", в сети появились многочисленные видеоподтверждения попаданий, после которых над предприятием поднялись тучи черного дыма.