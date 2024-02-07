Появились кадры последствий обстрела Николаева

Сегодня утром россияне атаковали Николаев дронами типа "Шахед" и ракетами воздушного базирования. В результате попаданий повреждено около 20 жилых домов.

ГСЧС сообщила, что в результате атаки пострадал частный жилой сектор. Известно, что повреждено не менее 20 домов, вспыхнули пожары.

Также был поврежден инфраструктурный объект в Николаеве, там возник пожар. Местные власти сообщали об одном пострадавшем, его доставили в больницу. К сожалению, мужчина скончался в реанимации.

Над ликвидацией последствий работает более 40 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.

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Масштабная атака на Украину

Ночью россияне атаковали Украину беспилотниками. Генштаб сообщил, что оккупанты запустили 15 дронов, из которых 12 сбила украинская ПВО.

Как известно, Николаев оказался сегодня под ударом беспилотников и ракет.

В Киеве утром звучали взрывы, город атаковали ракеты. В Голосеевском районе вспыхнула многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.