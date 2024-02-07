RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появились кадры последствий обстрела Николаева

Фото: Николаев атаковали дроны и ракеты утром 7 февраля (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики утром 7 февраля обстреляли Николаев. Появились кадры последствий удара по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Николаева Александра Сенкевича и управление ГСЧС Николаевской области в Faceook.

Сегодня утром россияне атаковали Николаев дронами типа "Шахед" и ракетами воздушного базирования. В результате попаданий повреждено около 20 жилых домов.

 

ГСЧС сообщила, что в результате атаки пострадал частный жилой сектор. Известно, что повреждено не менее 20 домов, вспыхнули пожары.

 

Также был поврежден инфраструктурный объект в Николаеве, там возник пожар. Местные власти сообщали об одном пострадавшем, его доставили в больницу. К сожалению, мужчина скончался в реанимации.

Над ликвидацией последствий работает более 40 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.

 

facebook.com/DSNSMYKOL

Масштабная атака на Украину

Ночью россияне атаковали Украину беспилотниками. Генштаб сообщил, что оккупанты запустили 15 дронов, из которых 12 сбила украинская ПВО.

Как известно, Николаев оказался сегодня под ударом беспилотников и ракет.

В Киеве утром звучали взрывы, город атаковали ракеты. В Голосеевском районе вспыхнула многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевГСЧСВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дроновРакетная атака