Появились кадры последствий обстрела Николаева

Российские захватчики утром 7 февраля обстреляли Николаев. Появились кадры последствий удара по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Николаева Александра Сенкевича и управление ГСЧС Николаевской области в Faceook.
Сегодня утром россияне атаковали Николаев дронами типа "Шахед" и ракетами воздушного базирования. В результате попаданий повреждено около 20 жилых домов.
ГСЧС сообщила, что в результате атаки пострадал частный жилой сектор. Известно, что повреждено не менее 20 домов, вспыхнули пожары.
Также был поврежден инфраструктурный объект в Николаеве, там возник пожар. Местные власти сообщали об одном пострадавшем, его доставили в больницу. К сожалению, мужчина скончался в реанимации.
Над ликвидацией последствий работает более 40 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.
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Ночью россияне атаковали Украину беспилотниками. Генштаб сообщил, что оккупанты запустили 15 дронов, из которых 12 сбила украинская ПВО.
Как известно, Николаев оказался сегодня под ударом беспилотников и ракет.
В Киеве утром звучали взрывы, город атаковали ракеты. В Голосеевском районе вспыхнула многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети.
Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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