Появились фото последствий удара по детскому центру в Харькове

Около 23:00 российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгорода. Захватчики применили две зенитные ракеты С-300. В результате атаки поврежден детский лечебный оздоровительный центр.

Фото: Синегубов показал последствия удара по детскому центру в Харькове (t.me/synegubov)

Как отметил Синегубов, разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным ОВА, за последние сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области.

Вчера около 9:30 в селе Слобожанское Харьковского района из-за вражеских обстрелов были повреждены опоры линий электропередач. Также после повторного обстрела повреждено здание поселкового совета, окна, крыша, забор, стены и соседнее помещение.

Взрывы в Харькове

Напомним, вечером 9 января в Харькове раздались мощные взрывы. Власти призывали жителей находиться в укрытиях, а затем сообщили о ракетных обстрелах со стороны оккупантов.

Позже Харьковская ОВА сообщила об ударе по детскому оздоровительному центру. В момент обстрелов в помещениях оздоровительного центра людей не было.