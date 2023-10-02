Как передать показания счетчика: "Нафтогаз" назвал 5 способов
Украинцы могут передавать показания счетчика за потребленный газ с сегодняшнего дня и в течение недели до 5 октября с помощью сервисов, включающих чатботы, СМС автоматический режим и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины".
В газоснабжающей компании призвали не тратить время на звонки в Контакт-центр, визиты в Центры обслуживания клиентов или ожидания печатных платежей.
"Фиксируйте кубометры потребленного газа с помощью сервисов ГК "Нафтогаз Украины". Тестируйте наши диджитал-каналы и выбирайте самый удобный", - говорится в объявлении.
Вот такие способы предложили в ГК:
- чатботы https://chats.viber.com/naftogazpostac; http://m.me/NaftogazGasSupply; https://t.me/GASUA_bot;
- СМС на короткий номер 4647;
- личный кабинет https://my.gas.ua/login;
- по упрощенной процедуре gas.ua/ru/indicators;
- в автоматическом режиме, используя IVR меню по номерам: 066-300-2-888 (Vodafone) / 098-300-2-888 (Kyivstar) / 093-300-2-888 (Lifecell).
Для клиентов каких операторов доступна возможность
Как отметили в "Нафтогазе", в настоящее время такая возможность доступна исключительно для клиентов:
- Кропивницкий филиал "Газсети",
- Днепровский филиал "Газсети",
- Харьковский филиал "Газсети",
- Харьковский городской филиал "Газсети",
- Криворожский филиал "Газсети",
- АО "Винницагаз",
- Житомирский филиал "Газсети",
- АО "Сумыгаз",
- Киевский филиал "Газсети",
- АО "Львовгаз",
- АО "Днепропетровскгаз",
- АО «Хмельницкгаз»,
- АО "Николаевгаз",
- Донецкоблгаз,
- АО "Ивано-Франковскгаз",
- АО "Черкассыгаз".
"Обращаем ваше внимание, что для потребителей данных регионов любые другие сервисы учета не корректны и работать не будут", - добавили в ГК.
Напомним, ранее в Пенсионном фонде пояснили, что украинцы могут получить льготу на оплату за доставку и распределение газа, если расход в месяц не превышает установленные социальные нормативы.
А также перед этим сообщалось, что некоторые украинцы могут не платить по счетам за газ в полном размере. Такая скидка предоставляется за абсолютно весь потребленный объем газа.
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