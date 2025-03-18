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Появились фото обломков дрона, которые упали на школу в Киеве

Вторник 18 марта 2025 12:21
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Появились фото обломков дрона, которые упали на школу в Киеве Фото: обломки дрона, которые упали на школу в Киеве (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Утром вторника, 18 марта, российская армия запустила неизвестный беспилотник по территории Украины. Силы ПВО сбили вражеский дрон в небе над Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Что предшествовало

Утром в столице и некоторых областях был объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеского дрона. А потом в столице прогремел взрыв.

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в Деснянском районе столицы было зафиксировано падение обломков на территории школы.

Что говорят в ГСЧС

По данным спасателей, на территории одной из столичных школ были обнаружены горящие остатки российского беспилотника. Однако благодаря оперативной работе пожарных возгорание быстро ликвидировали.

"Саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции тщательно обследовали территорию и обломки дрона на предмет взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.

Фото: обломки дрона, которые упали на школу в Киеве (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация наносит удары по всей территории Украины. Россияне применяют для ударов различные типы ракет, управляемые авиационные бомбы, дроны и артиллерией.

Накануне вечером мы писали о том, что российские беспилотники заходили в воздушное пространство Украины с нескольких направлений. Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".

Позже стало известно, что в районе Черкасс были слышны взрывы.

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