Появились фото обломков дрона, которые упали на школу в Киеве
Утром вторника, 18 марта, российская армия запустила неизвестный беспилотник по территории Украины. Силы ПВО сбили вражеский дрон в небе над Киевом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Что предшествовало
Утром в столице и некоторых областях был объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеского дрона. А потом в столице прогремел взрыв.
Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в Деснянском районе столицы было зафиксировано падение обломков на территории школы.
Что говорят в ГСЧС
По данным спасателей, на территории одной из столичных школ были обнаружены горящие остатки российского беспилотника. Однако благодаря оперативной работе пожарных возгорание быстро ликвидировали.
"Саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции тщательно обследовали территорию и обломки дрона на предмет взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация наносит удары по всей территории Украины. Россияне применяют для ударов различные типы ракет, управляемые авиационные бомбы, дроны и артиллерией.
Накануне вечером мы писали о том, что российские беспилотники заходили в воздушное пространство Украины с нескольких направлений. Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".
Позже стало известно, что в районе Черкасс были слышны взрывы.
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