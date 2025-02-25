РФ ударила по Краматорску, известно о жертве и раненых
Российская армия днем вторника, 25 февраля, обстреляла город Краматорск, Донецкой области. Последствия удара выясняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.
По предварительным данным, в результате обстрела россиянами Краматорска по меньшей мере один человек погиб и один - ранен.
"Россияне атаковали город сегодня днем. Все обстоятельства обстрела, точное количество пострадавших и разрушений устанавливаем. Не будьте легкомысленными! Эвакуируйтесь своевременно", - сказано в сообщении.
По состоянию на 15:25 о детальных последствиях обстрела не сообщалось.
Краматорск
Краматорск - это крупный промышленный и административный город в Донецкой области, который выполняет роль областного центра на подконтрольной Украине территории. Город известен своей машиностроительной отраслью, в частности предприятиями, производящими продукцию для металлургии и энергетики.
С начала российской агрессии в 2014 году Краматорск стал важным военным и логистическим центром, подвергаясь периодическим обстрелам со стороны оккупантов. Несмотря на сложные условия, город продолжает функционировать, обеспечивая жизнь гражданского населения и поддерживая обороноспособность региона
Обстрелы Краматорска
Напомним, российские войска нанесли удар по городу 15 января, во время обстрела КАБ попал в одну из квартир многоэтажки в одном из спальных районов города. В результате, девять человек получили ранения.
Недавно российская армия нанесла авиационные удары по жилым кварталам Константиновки и Краматорска.
Также утром четверга, 13 февраля, российская армия обстреляла город Краматорск Донецкой области. Целили в частный сектор и промышленную зону.
Напомним, Донецкая область продолжает эвакуацию жителей из-за усиления обстрелов и боевых действий. С помощью эвакуационных поездов регулярно доставляют людей в более безопасные регионы Украины. Там переселенцам оказывают необходимую помощь.
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