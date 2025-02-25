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РФ ударила по Краматорску, известно о жертве и раненых

Вторник 25 февраля 2025 15:25
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РФ ударила по Краматорску, известно о жертве и раненых Иллюстративное фото: Краматорск россияне обстреляли 25 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем вторника, 25 февраля, обстреляла город Краматорск, Донецкой области. Последствия удара выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

По предварительным данным, в результате обстрела россиянами Краматорска по меньшей мере один человек погиб и один - ранен.

"Россияне атаковали город сегодня днем. Все обстоятельства обстрела, точное количество пострадавших и разрушений устанавливаем. Не будьте легкомысленными! Эвакуируйтесь своевременно", - сказано в сообщении.

По состоянию на 15:25 о детальных последствиях обстрела не сообщалось.

Краматорск

Краматорск - это крупный промышленный и административный город в Донецкой области, который выполняет роль областного центра на подконтрольной Украине территории. Город известен своей машиностроительной отраслью, в частности предприятиями, производящими продукцию для металлургии и энергетики.

С начала российской агрессии в 2014 году Краматорск стал важным военным и логистическим центром, подвергаясь периодическим обстрелам со стороны оккупантов. Несмотря на сложные условия, город продолжает функционировать, обеспечивая жизнь гражданского населения и поддерживая обороноспособность региона

Обстрелы Краматорска

Напомним, российские войска нанесли удар по городу 15 января, во время обстрела КАБ попал в одну из квартир многоэтажки в одном из спальных районов города. В результате, девять человек получили ранения.

Недавно российская армия нанесла авиационные удары по жилым кварталам Константиновки и Краматорска.

Также утром четверга, 13 февраля, российская армия обстреляла город Краматорск Донецкой области. Целили в частный сектор и промышленную зону.

Напомним, Донецкая область продолжает эвакуацию жителей из-за усиления обстрелов и боевых действий. С помощью эвакуационных поездов регулярно доставляют людей в более безопасные регионы Украины. Там переселенцам оказывают необходимую помощь.

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