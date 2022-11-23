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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появилась реакция Залужного на сегодняшний ракетный обстрел Украины

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook com vzaluznyj)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия, будучи неспособной преодолеть ВСУ, ведет войну против гражданского населения Украины.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Сегодня страна-террорист нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства. Будучи неспособным преодолеть Вооруженные cилы Украины, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными заведениями и даже младенцами", - заявил Залужный.

По его словам, сегодня россияне выпустили по Украине 67 крылатых ракет воздушного и морского базирования. Украинские военные сбили 51 крылатую ракету, а также 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет".

"Спасибо военнослужащим, чей профессионализм спасает жизнь. Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, - на грани возможного", - сказал он, поблагодарив также и партнеров, которые дают Украине системы ПВО.

Напомним, сегодня российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине, оставив целые области без света и воды.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о созыве Совбеза ООН.

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Валерий ЗалужныйВойна России против Украиныракетный удар